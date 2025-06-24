Трамп призвал Израиль не сбрасывать бомбы на Иран

Израилю следует воздержаться от сброса бомб на территорию Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, немедленно!» — написал глава Белого дома.

Утром 24 июня Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

Израиль согласился с инициативой президента США, так как считает, что цели операции «Восходящий лев» достигнуты. Совбез Ирана также подтвердил перемирие с Израилем. Чем завершилась 12-дневная война и можно ли считать одну из сторон проигравшей, — в материале «Газеты.Ru».

Днем 24 июня агентство Reuters сообщило, что президент США обвинил Израиль и Иран в срыве перемирия. По данным журналистов, глава Белого дома оказался недоволен Израилем, поскольку он начал удары сразу после согласия на прекращение огня.

Ранее в Совфеде усомнились, что США справятся с ситуацией на Ближнем Востоке без России.