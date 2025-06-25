Путин заявил о недопустимости затягивания сроков строительства культурных комплексов

Затягивать сроки строительства культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах РФ недопустимо. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров, пишет РИА Новости.

По его словам, у каждого субъекта Российской Федерации своя потребность в творческих школах, музеях, концертных и театральных залах. При этом все культурные комплексы отличаются по оснащению, поэтому и темпы их строительства разные.

«Обращаю ваше внимание, что все это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов», — сказал Путин.

13 июня правительство России утвердило план мероприятий по реализации государственной стратегии в сфере культуры на 2025–2027 годы. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Документ включает около 200 пунктов и рассчитан на достижение целей, обозначенных в стратегии культурной политики, действующей до 2030 года.

В кабмине отметили, что план направлен на сохранение духовных ценностей, защиту исторической памяти, развитие творческого потенциала россиян и укрепление культурного единства страны. Все мероприятия распределены по восьми направлениям. В их числе — сохранение культурного наследия народов России, развитие инфраструктуры в регионах, поддержка творческих кадров, а также воспитание гармонично развитой личности и укрепление гражданской идентичности.

Ранее сообщалось, что в Москве откроется Центральный музей российского казачества.