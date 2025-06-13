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Правительство утвердило план по реализации Стратегии культурной политики

Кабмин утвердил план реализации культурной стратегии на 2025–2027 годы
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации государственной стратегии в сфере культуры на 2025–2027 годы. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Документ включает около 200 пунктов и рассчитан на достижение целей, обозначенных в стратегии культурной политики, действующей до 2030 года.

В кабмине отметили, что план направлен на сохранение духовных ценностей, защиту исторической памяти, развитие творческого потенциала россиян и укрепление культурного единства страны.

Все мероприятия распределены по восьми направлениям. В их числе — сохранение культурного наследия народов России, развитие инфраструктуры в регионах, поддержка творческих кадров, а также воспитание гармонично развитой личности и укрепление гражданской идентичности.

Отдельное внимание в документе уделено созданию позитивной информационной среды и продвижению российской культуры за рубежом. Также предусмотрены меры по правовому и аналитическому сопровождению стратегии, научным исследованиям и методической работе в этой сфере.

Стратегия государственной культурной политики была утверждена в сентябре 2024 года. Она направлена на формирование единого культурного пространства и укрепление национального суверенитета. Разработка и реализация стратегии проходят по поручению президента России.

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