БРИКС обсудит предложение Путина об альтернативной Западу платформе

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что предложение российского лидера Владимира Путина об альтернативной Западу платформе глобального роста будет обсуждаться на саммите БРИКС в Бразилии. Его слова приводит ТАСС.

«Это идея для обсуждения, которая действительно обсуждается», — сказал он.

По его словам, «она обсуждается в том числе в рамках БРИКС».

«Эти все темы несомненно будут затрагиваться», — отметил Ушаков.

Также Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи. По его словам, это связано «с определенными сложностями» в контексте требований Международного уголовного суда (МУС).

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что главной задачей РФ на предстоящем саммите БРИКС станет работа по инициативам, выдвинутым Москвой на этот год.

Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6–7 июля 2025 года.

Ранее МИД КНР отреагировал на слухи об отсутствии Си Цзиньпина на саммите БРИКС.