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МИД КНР отреагировал на слухи об отсутствии Си Цзиньпина на саммите БРИКС

МИД КНР не подтвердил и не опроверг, что Си Цзиньпина не будет на саммите БРИКС
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Global Look Press

МИД Китая не подтвердил и не опроверг информацию, которая появилась в СМИ о возможном отсутствии председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Бразилии. Это следует из ответа официального представителя ведомства Го Цзякуня на брифинге, пишет ТАСС.

«Что касается вопроса о том, кто из руководителей с китайской стороны примет участие в саммите БРИКС, то мы объявим об этом в подходящее время», — сказал дипломат в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слухи о том, что Си Цзиньпин пропустит в этом году саммит БРИКС.

25 июня газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники сообщила, что председатель КНР не будет присутствовать на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

По данным издания, китайскую делегацию на саммите возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6–7 июля 2025 года.

До этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что главной задачей РФ на предстоящем саммите БРИКС станет работа по инициативам, выдвинутым Москвой на этот год.

Он уточнил, что предложения, в частности, направлены на повышение роли стран — членов БРИКС в мировой валютно-финансовой системе, наращивание взаимодействия по межбанковской линии, а также увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах.

Кроме того, Россия, по словам Рябкова, рассчитывает на развитие таких инициатив, как создание Зерновой биржи БРИКС и Новая инвестиционная платформа.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии позвал на саммит БРИКС три страны Латинской Америки.

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