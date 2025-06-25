Премьер Канады ответил на слухи о вступлении страны в ЕС

Власти Канады не рассматривают вопрос о вступлении в Европейский союз. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге, пишет ТАСС.

«Короткий ответ: нет. Это не то, что мы бы хотели сделать», — сказал Карни на вопрос журналистов о возможности вступления Канады в ЕС.

Вступление Канады в ЕС допустила глава евродипломатии Кая Каллас. В интервью агентству Bloomberg она отметила, что единственным препятствием, которое может помешать реализации этого плана, является то, что Канада не находится географически в Европе.

28 мая премьер-министр Марк Карни заявил, что его страна готова присоединиться к плану по перевооружению Европы с 1 июля.

В марте Европейская комиссия (ЕК) представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позже название документа сменили на менее агрессивное — «Готовность 2030» — из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегией предусматривается привлечение более €800 млрд в течение четырех лет. Большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка €650 млрд), еще €150 млрд планируется задействовать в виде кредитов.

Ранее премьер Канады обвинил США в «монетизации» своего влияния.