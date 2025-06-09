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Премьер Канады обвинил США в «монетизации» своего влияния

Премьер Канады Карни: США при Трампе пытаются извлечь выгоду из своего лидерства
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Evan Buhler/Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в эфире CBC, что США при президенте Дональде Трампе начали превращать свое глобальное лидерство в инструмент извлечения выгоды.

«Соединенные Штаты начали монетизировать свое мировое господство», — заявил он.

По его словам, это происходит путем взимания платы за доступ к своим рынкам и уменьшения относительного вклада в общую безопасность.

Он отметил, что в настоящее время мир вступает в эпоху стратегической конкуренции великих держав, переформатирования союзов, логистики, энергетики и разведки. Также он заявил об угрозе «нового империализма».

До этого Карни заявил, что Канада готова присоединиться к плану по перевооружению Европы с 1 июля.

Европейская комиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позднее название документа изменили на менее агрессивное — «Готовность 2030» — в связи с протестом ряда стран Евросоюза. Стратегией предусматривается привлечение порядка €800 млрд в течение четырех лет.

Ранее сообщалось, что Канада хочет присоединиться к «Золотому куполу» США.

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