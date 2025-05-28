Канада присоединится к плану перевооружения Европы

Канада готова присоединиться к плану по перевооружению Европы с 1 июля. Об этом телеканалу СВС сообщил премьер-министр страны Марк Карни.

«Мы добились большого прогресса в данном направлении, поэтому к Дню Канады хотели бы увидеть что-то конкретное», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Европейская комиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позднее название документа изменили на менее агрессивное — «Готовность 2030» — в связи с протестом ряда стран Евросоюза. Стратегией предусматривается привлечение порядка €800 млрд в течение четырех лет. Большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка €650 млрд), еще €150 млрд планируют задействовать в виде кредитов, при этом ЕК намерена предоставить бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправить на военные расходы средства, которые были предусмотрены на развитие регионов. Кроме того, «Готовность 2030» предполагает увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП.

Ранее Макрон заявил, что Франция готова начать обсуждение о размещении в других странах Европы самолетов с ядерным оружием.