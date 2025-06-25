Трамп предостерег Иран от обогащения урана

Трамп на саммите НАТО заявил, что США не дадут Ирану продолжать обогащать уран

Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Гааге заявил, что Соединенные Штаты не позволят Ирану продолжать обогащать уран, в том числе военным путем. Трансляция ведется на сайте альянса.

По словам Трампа, последнее, что сейчас Иран хочет делать, так это «что-то обогащать», страна хочет восстановиться.

«И мы не позволим этому случиться... Военным путем мы не позволим», — подчеркнул американский лидер.

Также Трамп назвал очень хорошей ситуацию с прекращением огня между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в США утвердили новую доктрину после американских ударов по Ирану.