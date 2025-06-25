Трамп на саммите НАТО положительно отозвался о прекращении огня на Ближнем Востоке

Трамп назвал очень хорошей ситуацию с прекращением огня между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге положительно отозвался о ситуации вокруг поддержания режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Трансляция ведется на сайте альянса.

«Я думаю, что все очень хорошо. Вчера Израиль развернул [самолеты]», — сказал американский лидер.

Трамп рассказал, как накануне он призвал израильское командование немедленно развернуть самолеты. Истребители вернулись обратно, поскольку в Тель-Авиве понимали, что произошло нарушение прекращения огня. Американский лидер подтвердил, что технически это так и было.

Сейчас в ситуации с ирано-израильским конфликтом «все идет очень хорошо», сказал Трамп генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в США утвердили новую доктрину после американских ударов по Ирану.