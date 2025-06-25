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В Госдуме заявили, что Пашинян попал в неловкую ситуацию

Затулин: Пашинян попал в неловкую ситуацию из-за налаживания связи России и США
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Александр Кряжев/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в неловкой ситуации из-за того, что новая администрация президента США Дональда Трампа начала восстанавливать отношения с Россией. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин, передает РИА Новости.

По его словам, это заставило главу армянского кабмина стать осторожнее, когда дело касается кампании против Российской Федерации, но принципиально ничего не поменяло.

«Строить планы с Пашиняном, связанные с развитием отношений, — это все равно что строить на песке. Это не может быть устойчивым, это в любой момент может быть повергнуто», — сказал депутат в интервью агентству на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он также отметил, что об этом свидетельствует история с российским миллиардером, президентом группы компаний «Ташир» и меценатом Самвелом Карапетяном и с Армянской апостольской церковью.

21 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.

Ранее Пашинян раскрыл план неудавшегося переворота оппозиции в Армении.

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