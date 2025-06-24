Пашинян раскрыл план неудавшегося переворота оппозиции в Армении

«Мошенники» планировали организовать госпереворот в Армении, однако их ждал провал. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его мнению, данный процесс войдет в историю как «неудавшийся государственный переворот мошенников».

Таким образом премьер прокомментировал публикацию издания Civic, в которой рассказывалось о плане армянской оппозиции по свержению действующей власти. Он предполагал участие экс-президентов Армении и российских компаний. Также издание опубликовало семь неизвестных сканов документа под названием «Стратегия переворота». На его первой странице отмечается, что цель плана заключается в «свержении Пашиняна и передаче власти народу, церкви и другим структурам».

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что защита бизнесмена Карапетяна подаст апелляцию на его арест.