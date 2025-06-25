Стало известно о планах Трампа встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО

Президент США Дональд Трамп собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге. Об этом сообщает американская газета Politico, ссылаясь на источник в Белом доме.

24 июня Зеленский заявил, что он планирует переговорить с лидером Соединенных Штатов во время саммита Североатлантического альянса.

В тот же день газета Washington Post со ссылкой на трех европейских чиновников сообщила, что лидеры стран ЕС на саммите НАТО хотят убедить Трампа продавать американское оружие Украине.

Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее в Германии заявили о новом «ударе» Трампа по Украине.