Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он планирует переговорить с американским коллегой Дональдом Трампом во время саммита НАТО, который пройдет 25-25 июня в Гааге. Об этом украинский лидер сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Да, я планирую (встретиться с Трампом. — прим. ред.). Я не знаю, как будет, скажу вам откровенно. Команды работают, да, но мы собираемся встретиться», — сказал Зеленский журналисту Марку Остину.

В этом же интервью Зеленский заявил, что он должен продолжать оставаться на своей должности до завершения российско-украинского конфликта.

Издание Politico со ссылкой на источники писало, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге страны Североатлантического альянса подтвердят поддержку Украины, но не назовут конкретных сроков ее вступления в блок.

Саммит состоится 24–25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

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