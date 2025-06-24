В США раскрыли, чего хочет добиться Евросоюз от Трампа на саммите НАТО

Лидеры стран Евросоюза хотят убедить президента США Дональда Трампа продавать американское оружие Украине. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на трех европейских чиновников.

«Европейские союзники считают, что могут убедить Трампа продавать американское оружие Киеву, если они предоставят деньги или это сделает Украина, в том числе в виде кредитов», — отмечается в материале.

По данным источников издания, украинские чиновники рассчитывают, что в Гааге президент Украины Владимир Зеленский сумеет убедить Трампа продать Киеву системы противовоздушной обороны.

По данным New York Times, главной темой на будущем саммите НАТО станет вопрос увеличения расходов на оборону членов Североатлантического альянса. Также там обсудят сдерживание Ирана и уделят внимание России. Отмечается, что проблема России вызывает некую неловкость, «поскольку страны-члены ходят на цыпочках вокруг американского президента с его явно двусмысленными отношениями с Москвой».

Как пишет издание, на саммите должны были принять новую стратегию НАТО в отношении России и российской угрозы, однако ее отменили по требованию Вашингтона. Кроме того, отменена сессия Совета НАТО–Украина на уровне лидеров из-за отношения Трампа к Зеленскому.

Ранее Зеленский заявил, что планирует встретиться с Трампом на саммите НАТО.