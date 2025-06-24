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Стала известна главная тема грядущего саммита НАТО

NYT: главной темой саммита НАТО станет повышение расходов членов альянса
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Главной темой на будущем саммите НАТО станет вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Об этом пишет газета New York Times.

Сообщается, что генсек НАТО Марк Рютте получил согласие альянса на трату 5% национального дохода стран на оборону, а 3,5% — на основные военные нужды для удовлетворения требований НАТО.

При этом на саммите обсудят сдерживание Ирана и уделят внимание и России. Отмечается, что проблема России вызывает некую неловкость, «поскольку страны-члены ходят на цыпочках вокруг американского президента (Дональда Трампа) с его явно двусмысленными отношениями с Москвой». На саммите должны были принять новую стратегию НАТО в отношении России и российской угрозы, однако ее отменили по требованию Вашингтона. Кроме того, отменена сессия Совета НАТО–Украина на уровне лидеров из-за отношения Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что вылетел на саммит НАТО в Гааге, где даже «в худшем случае будет гораздо спокойнее», чем то, что он пережил в последние дни с Израилем и Ираном.

Ранее Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о коллективной обороне в НАТО.

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