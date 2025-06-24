В госдепе США оценили возможность ослабления санкций против Ирана

Госдеп: США пока не готовы говорить об ослаблении санкций против Ирана

США пока не готовы говорить об ослаблении санкций в отношении Ирана, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что не собирается опережать президента США Дональда Трампа или пытаться угадать, какой будет стратегия по данному вопросу. Брюс подчеркнула, что действия США пойдут на пользу Ирану, о чем станет известно в ближайшем будущем.

До этого глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС может восстановить санкции против Ирана, если не будут достигнуты договоренности по ядерному досье.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Россия, КНР и Пакистан в проекте резолюции СБ ООН осудили атаки США на Иран.