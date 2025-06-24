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Французский политик заявил о попытках Зеленского вернуть внимание союзников к Украине

Филиппо: забытый союзниками Зеленский продолжает требовать от ЕС деньги на войну
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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский переживает, что нужды Украины не стоят на первом месте у союзников и продолжает требовать помощь от ЕС для продолжения войны. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Забытый из-за текущих событий на Ближнем Востоке, Зеленский суетится как никогда раньше... Среди безумных запросов, провокаций, инсинуаций и даже угроз он требует оружие и миллиарды, чтобы продолжить свою войну!» — написал политик.

Накануне Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что усиление конфликта на Ближнем Востоке может отвлечь внимание западных стран от ситуации на Украине. Он отметил, что это уже отражается на уровне поддержки, особенно со стороны США, и выразил обеспокоенность возможным сокращением военной помощи.

До этого портал Barron сообщил, что президент США Дональд Трамп встретится с Зеленским 25 июня в Гааге на полях саммита НАТО. Ожидается, что украинский лидер обсудит с главой Белого дома возможность введения санкций против РФ, а также закупок Украиной оружия у США. По данным журналистов, встреча пройдет в «ранний полдень».

По информации газеты Washington Post, лидеры стран Евросоюза хотят убедить президента США продавать американское оружие Украине.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО попытаются держать на расстоянии Зеленского и Трампа.

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