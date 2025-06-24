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На саммите НАТО попытаются держать на расстоянии Зеленского и Трампа

WP: организаторы саммита НАТО будут держать на расстоянии Зеленского и Трампа
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Ben Curtis/AP

Организаторы саммита НАТО, который пройдет в Гааге, постараются держать на расстоянии президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Washington Post.

«Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита, но представители НАТО стараются держать их на расстоянии друг от друга на публике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это символизирует «признание порой бурного презрения Трампа к президенту Украины».

При этом портал Barron ранее сообщил, что Трамп встретится с Зеленским в Гааге 25 июня. Встреча должна пройти на полях саммита НАТО, и стороны в настоящее время прорабатывают детали будущих переговоров. Ожидается, что Зеленский обсудит с Трампом возможность введения санкций против РФ, а также закупок Украиной оружия у США. По данным журналистов, встреча пройдет в «ранний полдень». Politico сообщает, что на саммите не будет отдельного заседания по Украине.

Ранее в Гааге началась демонстрация против саммита НАТО.

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