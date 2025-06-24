Названа дата встречи Зеленского и Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Гааге 25 июня. Об этом сообщает портал Barron.

Встреча должна пройти на полях саммита НАТО, и стороны в настоящее время прорабатывают детали будущих переговоров. Ожидается, что Зеленский обсудит с Трампом возможность введения санкций против РФ, а также закупок Украиной оружия у США.

По данным журналистов, встреча состоится в «ранний полдень».

Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Вместе с тем Politico сообщает, что на саммите не будет отдельного заседания по Украине.

Ранее в Гааге началась демонстрация против саммита НАТО.