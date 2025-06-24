На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский выразил опасения из-за снижения поддержки со стороны Запада

Зеленский: обострение на Ближнем Востоке может повлиять на помощь Украине
close
Suzanne Plunkett/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что усиление конфликта на Ближнем Востоке может отвлечь внимание западных стран от ситуации на Украине.

Он отметил, что это уже отражается на уровне поддержки, особенно со стороны США, и выразил обеспокоенность возможным сокращением военной помощи.

По словам украинского лидера, смещение политического фокуса стало ощутимым, и Киеву без поддержки партнеров, прежде всего американских, будет трудно справляться с текущими вызовами.

Зеленский также охарактеризовал отношения Украины с Ираном как «крайне напряженные» и поддержал удары, нанесенные по иранской территории.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что Иран якобы оказывает поддержку России на Украине, это должно прекратиться. Он также выступил против распространения ядерного оружия, которого, по его словам, «в современном мире быть не должно».

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана.

Уже 24 июня президент Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. Он добавил, что окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Ранее Зеленский отказался покидать пост президента Украины до конца конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами