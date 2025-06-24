Зеленский выразил опасения из-за снижения поддержки со стороны Запада

Зеленский: обострение на Ближнем Востоке может повлиять на помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что усиление конфликта на Ближнем Востоке может отвлечь внимание западных стран от ситуации на Украине.

Он отметил, что это уже отражается на уровне поддержки, особенно со стороны США, и выразил обеспокоенность возможным сокращением военной помощи.

По словам украинского лидера, смещение политического фокуса стало ощутимым, и Киеву без поддержки партнеров, прежде всего американских, будет трудно справляться с текущими вызовами.

Зеленский также охарактеризовал отношения Украины с Ираном как «крайне напряженные» и поддержал удары, нанесенные по иранской территории.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что Иран якобы оказывает поддержку России на Украине, это должно прекратиться. Он также выступил против распространения ядерного оружия, которого, по его словам, «в современном мире быть не должно».

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана.

Уже 24 июня президент Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. Он добавил, что окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Ранее Зеленский отказался покидать пост президента Украины до конца конфликта.