В Британии назвали предстоящий саммит НАТО самым коротким в истории

Саммит стран Североатлантического альянса, который пройдет в Гааге, станет самым коротким за всю историю. Об этом пишет британская газета Times.

«Это будет самый короткий саммит НАТО с точки зрения личных переговоров, а также самый дорогостоящий», — говорится в материале издания.

Отмечается, что основное мероприятие саммита — сессия лидеров стран альянса — продлится 2,5 часа, а ее стоимость составляет €183 млн, то есть примерно €1 млн в минуту.

Дороговизна сессии обусловлена тем, что НАТО всеми силами пытается избежать обострения разногласий с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Вместе с тем Politico сообщает, что на саммите не будет отдельного заседания по Украине.

Ранее в Гааге началась демонстрация против саммита НАТО.