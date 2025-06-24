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В России высказали предположение о сроках начала третьего раунда переговоров с Украиной

Депутат Чепа: третий раунд переговоров с Украиной может пройти в течение месяца
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Третий раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта может состояться уже в этом месяце. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа.

Он подчеркнул, что во время третьего раунда российско-украинских переговоров должно произойти сближение в рамках меморандумов, переданных сторонами друг другу. Также Чепа предположил, что произойдет продолжение обменов пленными.

До этого сообщалось, что Турция рассчитывает, что делегации России и Украины скоро возобновят переговоры в Стамбуле.

16 июня президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе отметили, что РФ строго соблюдает договоренности с Украиной, достигнутые на втором раунде переговоров.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел бойцов по принципу «6000 на 6000».

Ранее в Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России с США.

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Переговоры о мире на Украине
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