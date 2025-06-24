СМИ рассказали об отсутствии контактов США с Европой по ударам по Ирану

РИА Новости: США не сообщали партнерам в Европе об ударах по Ирану

Американские власти не ставили в известность европейских партнеров об атаках США по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Он подчеркнул, что Вашингтон не информировал европейских партнеров о своих намерениях, а также не было консультаций по ударам по Ирану.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не выступает за смену власти в Иране.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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