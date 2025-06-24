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Трамп заявил, что не хочет смены режима в Иране

Трамп заявил, что смена режима в Иране повлечет за собой хаос
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не выступает за смену власти в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если это произойдет — значит, произойдет. Но нет, я этого не хочу. Я бы хотел, чтобы всё успокоилось как можно скорее. Смена режима влечет за собой хаос. А в идеале, мы не хотим так много хаоса», — сказал американский лидер.

По мнению Трампа, Иран способен восстановиться, поскольку иранцы — очень хорошие торговцы и отличные бизнесмены, у которых много нефти.

«Они должны быть в порядке. Они смогут восстановиться и добиться успеха. У них никогда не будет ядерного оружия, но помимо этого — они должны преуспеть», — подчеркнул глава США.

23 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад, не усвоив уроков прошлых ошибок, стремится к смене власти в Иране, одновременно пытаясь уничтожить несуществующее ядерное оружие.

В ночь на 22 июня Трамп заявил, что американские ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Он утверждал, что главной целью был завод по обогащению урана Фордо, а основные объекты Ирана, участвующие в процессе обогащения урана, были «полностью уничтожены». В то же время Иран заявляет, что завод Фордо получил лишь незначительные повреждения.

Ранее Медведев заявил о странах, готовых передать Ирану ядерный боекомплект.

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