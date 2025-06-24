Москалькова рассказала о поисках без вести пропавших в ходе СВО

Москалькова: при содействии ООН разыскали 3,5 тысячи без вести пропавших на СВО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что при содействии управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета красного креста (МККК) удалось разыскать более 3,5 тысячи без вести пропавших в ходе специальной военной операции (СВО).

«Работаем вместе и с управлением верховного комиссара ООН по беженцам, и с агентством по без вести пропавшим Международного Комитета Красного Креста», — сообщила она.

По ее словам, соответствующее соглашение было заключено год назад в швейцарской Женеве.

«И при этом содействии нам удалось разыскать более 3,5 тысячи, которые были без вести пропавшими», — добавила она.

Также Москалькова рассказала Путину, что Россия вернула 132 жителя Курской области, которых удерживали на Украине. На данный момент еще 32 курянина остаются в украинских Сумах. Во время встречи Путин попросил Москалькову продолжить работу, связанную с поиском участников СВО, пропавших без вести.

Ранее Москалькова обратилась к Украине относительно россиян из Курской области.