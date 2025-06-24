Пезешкиан заявил эмиру Катара, что Эмират остается для Тегерана братской страной

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с эмиром Катара Тамимом Аль Тани заявил, что эмират всегда будет для Исламской Республики братской страной. Об этом сообщает канцелярия эмира, пишет РИА Новости.

«Он подчеркнул, что государство Катар останется соседней мусульманской и братской страной, и выразил надежду, что отношения между двумя странами всегда будут основываться на принципах уважения суверенитета государств и добрососедства», — сказано в сообщении.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

До этого в Иране заявили о готовности к переговорам с Израилем.