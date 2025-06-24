В Иране заявили о готовности к переговорам с Израилем

Пезешкиан: Иран будет соблюдать перемирие с Израилем и готов к переговорам

Иран будет соблюдать режим прекращения огня при условии, что Израиль не будет его нарушать. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, передает Mehr.

«Если сионистский режим (Израиль — прим. ред.) не нарушит перемирие, то и Иран не будет его нарушать. Мы готовы к переговорам и реализации законных прав иранского народа за столом переговоров», -— сказал Пезешкиан.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Несмотря на заявление американского лидера, удары между Ираном и Израилем продолжились. Как сообщило агентство Reuters, Трамп обвинил Тель-Авив и Тегеран в срыве перемирия. По данным журналистов, глава Белого дома оказался недоволен Израилем, поскольку страна начала удары сразу после согласия на прекращение огня.

Позднее Трамп написал в соцсети Truth Social, что Израилю следует воздержаться от сброса бомб на территорию Ирана. Политик подчеркнул, что, сделав это, Израиль совершит серьезное нарушение. Президент призвал израильское командование немедленно развернуть своих пилотов.

Ранее в Израиле заявили, что воздержались от дальнейших ударов по Ирану.