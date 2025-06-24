В Госдуме оценили матерное заявление Трампа о конфликте Израиля и Ирана

Глава ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с Life прокомментировал нецензурное высказывание президента США Дональда Трампа о конфликте между Израилем и Ираном. По мнению парламентария, необходимо с пониманием отнестись к эмоциям американского лидера.

«Надо быть снисходительными», — сказал Слуцкий.

Он предположил, что подобная реакция возможна, когда «мирового лидера выводят из равновесия».

24 июня Трамп эмоционально, используя матерное выражение, высказался относительно нарушения Израилем и Ираном режима прекращения огня.

«Они воюют так долго и так яростно, что уже даже просто (матерное слово. — «Газета.Ru») не понимают, что делают», — возмутился Трамп.

Незадолго до этого президент США заявил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после вступления перемирия в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Несмотря на заявление американского лидера, удары между Ираном и Израилем продолжились. Как сообщило агентство Reuters, Трамп обвинил Тель-Авив и Тегеран в срыве перемирия. По данным журналистов, глава Белого дома оказался недоволен Израилем, поскольку он начал удары сразу после согласия на прекращение огня.

Ранее эксперт объяснил, чем чревато для Нетаньяху перемирие с Ираном.