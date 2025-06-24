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Трамп обвинил Израиль и Иран в нарушении перемирия

Reuters: Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня
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Carlos Barria/Reuters

Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Трамп заявил..., что и Иран, и Израиль нарушили прекращение огня, о котором он объявил несколько часов назад, и что он недоволен обеими странами, особенно Израилем», — говорится в сообщении.

По данным агентства, Трамп обвинил Израиль в ударах сразу после дачи согласия на перемирие.

О вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном Трамп заявил утром 24 июня. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

Израиль согласился с инициативой главы Белого дома. Власти объяснили решение достижением целей операции «Восстающий лев». Совбез Ирана также подтвердил перемирие с Израилем. Чем завершилась 12-дневная война и можно ли считать одну из сторон проигравшей, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили об «одностороннем признании поражения» Израилем.

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