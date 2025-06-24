Трамп заявил, что Китай снова может закупать нефть у Ирана

Трамп: надеюсь, что Китай будет закупать нефть не только у Ирана, но и у США

Китай теперь может вновь закупать нефть у Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

При этом американский лидер выразил надежду, что КНР будет приобретать нефть и у Соединенных Штатов.

«Китай теперь может продолжать закупать нефть у Ирана. Надеюсь, они будут закупать ее в больших объемах и у США. Для меня было большой честью сделать это возможным!» — написал Трамп.

В ходе эскалации конфликта между Израилем и Ираном эксперты высказывали опасения, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив в ответ на удары США по ядерным объектам. Через Ормуз проходит до 20% мировой нефти, и его блокада могла бы поднять цены выше $130 за баррель. «Газета.Ru» разобралась, чем этот проход так важен, какую роль играет в мировом экспорте нефти, чем закрытие Ормузского пролива может обернуться для мирового рынка и реально ли оно в принципе.

В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны».

Несмотря на заявление американского лидера, удары между Ираном и Израилем продолжились. Как сообщило агентство Reuters, Трамп обвинил Тель-Авив и Тегеран в срыве перемирия. По данным журналистов, глава Белого дома оказался недоволен Израилем, поскольку страна начала удары сразу после согласия на прекращение огня.

Ранее стало известно, как Иран может отомстить США в случае провала переговоров.