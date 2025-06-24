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Стало известно, как Иран может отомстить США в случае провала переговоров

The Hill: в случае провала переговоров Иран может отомстить США новыми ударами
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Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

В случае провала переговоров по урегулированию конфликта Израиля и Ирана Тегеран может отомстить США кибератаками, ракетными ударами, перекрытием Ормузского пролива или активацией спящих ячеек внутри Соединенных Штатов. Такие варианты приводит газета The Hill.

Отмечается, что несмотря на двухнедельный конфликт, Иран по-прежнему обладает передовыми наступательными кибервозможностями.

Кроме того, у Ирана могло остаться около половины первоначального запаса баллистических ракет, которые могут быть использованы против 19 объектов на Ближнем Востоке, где размещены войска США, говорится в тексте.

«Одним из вариантов, который имел бы масштабные глобальные последствия, стало бы закрытие Ормузского пролива — важнейшего судоходного пути, через который ежедневно проходит более 20 процентов мировых поставок нефти», — пишет The Hill.

Как следует из текста, чиновники администрации Трампа также опасаются, что Иран может попытаться активировать спящие ячейки в США в качестве одного из методов нанесения ответного удара Вашингтону.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны пока нет никакого соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Ранее политолог рассказал, какой подарок Трамп преподнес РФ и КНР ударами по Ирану.

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