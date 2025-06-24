В России запретили публично размещать вывески и рекламу на иностранных языках

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, отныне информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) должна представляться исключительно на русском языке. Не должны использовать слова типа sale (скидка), shop (магазин) и другие. При этом перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.

В начале июня Путин заявлял, что в общественном пространстве России необходимо использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы» и других символов. Российский лидер подчеркнул, что принципиально важно последовательно избавляться от «вульгарных и механических» иностранных заимствований в русском языке.

18 июня первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко рассказала, что проект о защите русского языка одобрили на фоне того, что в России наблюдается явное засилье англоязычных слов — они засоряют язык и используются повсеместно.

Ранее на Украине предложили исправить ситуацию с русским языком.