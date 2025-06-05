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Путин призвал не использовать «кашу из латиницы» в русском языке

Путин: важно избавляться от вульгарных языковых заимствований

В общественном пространстве России необходимо использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы» и других символов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ, передает пресс-служба Кремля.

«В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов. Наши писатели и классики еще в XIX веке иронизировали над таким подражательством», — заявил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что принципиально важно последовательно избавляться от «вульгарных и механических» иностранных заимствований в русском языке. Путин указал, что подобные словообразования не только не обогащают русскую речь, но напротив, «засоряют и коверкают русский язык».

Глава государства также сообщил, что необходимо провести серьезную работу над укреплением позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве.

В феврале 2025 года Госдума в первом чтении одобрила закон об ограничении англицизмов. Согласно закону, вывески, указатели и другие информирующие надписи должны быть на государственном языке. Аналитики приложения Blink выяснили, какое количество названий в Москве и Санкт-Петербурге на сегодняшний день написано латиницей, а какое — кириллицей.

Ранее рассказывалось об истории и традициях Дня славянской письменности и культуры.

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