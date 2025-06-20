Александр Завальский, претендующий на должность уполномоченного по защите государственного языка Украины, заявил о необходимости решения языкового вопроса в стране «без лишнего шума и пиара». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (социальная сеть, запрещенная в России; принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Александр Завальский считает, что решение языкового вопроса на Украине возможно только при подходе, исключающем излишнюю публичность и резкие действия. По его словам, социологи уже разработали концепцию, содержащую план по продвижению украинского языка.

Он отметил, что выступает за восстановление статуса украинского языка в рамках госполитики по украинизации.

На днях продюсер Леонид Дзюник выразил мнение, что украинские артисты продолжают общаться и исполнять песни на русском языке, поскольку он остается для них более понятным. Он также уверен, что попытки украинских властей запретить исполнение песен на русском языке будут безрезультатными, так как этот язык является «родным для Украины и украинцев».

Ранее Каллас призвала ЕС учить русский язык в случае прекращения помощи Украине.