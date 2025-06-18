«Одни англицизмы»: в Госдуме объяснили смысл закона о защите русского языка

Законопроект о защите русского языка одобрили на фоне того, что в России наблюдается явное засилье англоязычных слов – они засоряют язык и используются повсеместно, объяснила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В беседе с RT она призвала минимизировать количество терминов на латинице, ограничившись лишь некоторыми названиями.

Как объяснили авторы законопроекта газете «Известия», он направлен на защиту русского языка как государственного и предполагает оформление вывесок, рекламы и указателей на русском. Причем информация о товарах и акциях также должна предоставляться на русском языке, а перевод на другие языки допускается при соблюдении равнозначности содержания и оформления.

«У нас среда засорилась англицизмами. Не только на улицах, но и в средствах массовой информации, в официальных документах стали появляться англоязычные слова, значения которых не понимает большинство русского народа», — объяснила Драпеко.

По ее словам, кроме названий брендов, компаний, собственных имен больше нигде подобные слова использоваться не должны. При этом даже в частном секторе жилые комплексы почти всегда называются иностранными словами – депутат призвала изменить эту ситуацию, подчеркнув, что в жилом секторе названия должны писаться строго на кириллице.

Напомним, накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект закона о защите русского языка. Согласно документу, с марта следующего года вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке. Изменения также предлагается внести в закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Они предполагают, что названия объектов капитального строительства, которые застройщик планирует использовать в рекламе, должны быть выполнены только с использованием кириллицы.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в общественном пространстве России необходимо использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы» и других символов. Он подчеркнул, что принципиально важно последовательно избавляться от «вульгарных и механических» иностранных заимствований в русском языке, так как подобные словообразования не только не обогащают русскую речь, но напротив, «засоряют и коверкают русский язык».

Ранее в Совбезе РФ высказались о значимости русского языка.