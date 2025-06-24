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Трамп высказался о худшем варианте развития событий на саммите НАТО

Трамп: на саммите НАТО будет спокойнее, чем в последние дни на Ближнем Востоке
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вылетел на саммит НАТО в Гааге, где даже «в худшем случае будет гораздо спокойнее», чем то, что он пережил в последние дни с Израилем и Ираном. Об этом американский лидер написал в соцсети Х.

«Я с нетерпением жду встречи со всеми моими очень хорошими европейскими друзьями и другими. Надеюсь, мы многого добьемся!» — написал глава Белого дома.

До этого CNN со ссылкой на источник сообщил, что Трамп разгневан из-за нарушения режима перемирия между Ираном и Израилем. По данным канала, президент США следил за ситуацией на Ближнем Востоке до глубокой ночи и «пришел в ярость», когда понял, что участники конфликта нарушили режим прекращения огня, который он объявил.

Утром 24 июня перед вылетом на саммит НАТО в Гааге Трамп связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, с которым, по словам источника CNN, провел «жесткий и прямой» разговор.

В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. Однако глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что не было никакого соглашения о прекращении огня, подчеркнув, что подобное решение планировалось принять позже.

Ранее Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о коллективной обороне в НАТО.

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