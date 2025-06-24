Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о коллективной обороне в НАТО

Трамп не дал однозначного ответа на вопрос о коллективной обороне в НАТО

Президент США Дональд Трамп не дал однозначного ответа на вопрос журналистов о коллективной обороне в НАТО. Об этом пишет ТАСС.

«Зависит от того, какого определения вы придерживаетесь. <...> Имеются многочисленные определения статьи 5. Вы знаете это, верно?» — сказал американский лидер, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, привержен ли он статье 5 договора НАТО, подписанного в Вашингтоне в 1949 году. В этой статье закрепляется принцип коллективной обороны в альянсе.

Трамп добавил, что привержен быть другом членов НАТО, подчеркнув, что сдружился со многими лидерами стран из числа альянса. Также глава Белого дома отметил, что привержен помогать им.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса увеличить расходы на оборону. Он заявил, что это необходимо сделать, так как Россия может якобы «атаковать страны блока через 3-7 лет».

До этого президент Украины Владимир Зеленский также пугал страны НАТО нападением России. По его словам, РФ может атаковать в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность военного блока.

Ранее на ПМЭФ объяснили заинтересованность Вашингтона в увеличении военных расходов НАТО.