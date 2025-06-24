В США сообщили о ярости Трампа из-за срыва перемирия между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп был разгневан из-за нарушения режима перемирия между Ираном и Израилем. Об этом сообщил американский новостной канал CNN со ссылкой на источник.

По данным журналистов, Трамп, который объявил о перемирии, следил за ситуацией на Ближнем Востоке до глубокой ночи и «пришел в ярость», когда понял, что участники конфликта нарушили режим прекращения огня.

24 июня перед вылетом на саммит НАТО в Гааге глава Белого дома связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, с которым, по словам источника CNN, провел «жесткий и прямой» разговор.

В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. Он выразил надежду, что после прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что не было никакого соглашения о прекращении огня. Он подчеркнул, что окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Ранее Трамп заявил об исчерпании ядерного потенциала Ирана.