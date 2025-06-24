Трамп позвонил Нетаньяху после введения режима прекращения огня между Израилем и Ираном

Axios: Трамп позвонил премьеру Нетаньяху и попросил его отменить удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросил его не наносить удар по территории Ирана. Об этом в социальной сети X сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

В ответ на просьбу главы Белого дома Нетаньяху заявил, что не может отменить удар и что необходим ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны Тегерана.

Равид пишет, что в конечном итоге было принято решение серьезно уменьшить масштабы нанесения удара, отменить атаку по большому количеству целей и нанести удар только по одной цели.

До этого радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщила, что Израиль атаковал иранский радар в пригороде Тегерана и тем самым завершил свой ответ на нарушение режима прекращения огня.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Несмотря на заявление американского лидера, удары между Ираном и Израилем продолжились. Как сообщило агентство Reuters, Трамп обвинил Тель-Авив и Тегеран в срыве перемирия. По данным журналистов, глава Белого дома оказался недоволен Израилем, поскольку страна начала удары сразу после согласия на прекращение огня.

Позднее Трамп написал в соцсети Truth Social, что Израилю следует воздержаться от сброса бомб на территорию Ирана. Политик подчеркнул, что, сделав это, Израиль совершит серьезное нарушение. Президент призвал израильское командование немедленно развернуть своих пилотов.

Ранее в Иране подтвердили атаки на Израиль до начала перемирия.