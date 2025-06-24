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Израиль нанес удар по пригороду Тегерана

«Галей ЦАХАЛ»: Израиль атаковал радар в Иране в ответ на нарушение перемирия
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Amir Cohen/Reuters

Израиль атаковал иранский радар в пригороде Тегерана. Об этом сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источник.

«На этом Израиль завершает свой ответ на нарушение режима прекращения огня (со стороны Ирана — прим. ред)», — заявил собеседник радиостанции.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Несмотря на заявление американского лидера, удары между Ираном и Израилем продолжились. Как сообщило агентство Reuters, Трамп обвинил Тель-Авив и Тегеран в срыве перемирия. По данным журналистов, глава Белого дома оказался недоволен Израилем, поскольку страна начала удары сразу после согласия на прекращение огня.

Позднее Трамп написал в соцсети Truth Social, что Израилю следует воздержаться от сброса бомб на территорию Ирана. Политик подчеркнул, что, сделав это, Израиль совершит серьезное нарушение. Президент призвал израильское командование немедленно развернуть своих пилотов.

Ранее Трамп эмоционально высказался о конфликте на Ближнем Востоке.

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