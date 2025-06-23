В США заявили, что Трамп «закончил игру» на Украине

Президент США Дональд Трамп понял, что Россию невозможно победить посредством украинского конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала Consortium News заявил бывший советник ЦРУ Рэй Макговерн.

«На Украине игра окончена. <…> Он уже понял, что на Украине не победить», — подчеркнул он.

Как отметил Макговерн, у России на фоне санкций «появился иммунитет» к международному давлению, поэтому вопрос урегулирования украинского конфликта РФ и США в будущем будут решать «на равных».

19 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ призвал Украину как можно скорее возобновить переговоры, указав, что Москва «готова решать по стамбульским принципам», предложенным в 2022 году. Он отметил, что условия тогда были намного мягче, чем сейчас, и предупредил, что, если Киев будет медлить, «ситуация может измениться в худшую для них сторону».

Ранее в Госдепе США рассказали о роли Трампа в разрешении украинского конфликта.