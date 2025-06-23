На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС и Канада поставят Украине оружия на €35 млрд

Рютте: Евросоюз и Канада в 2025 году поставят Украине оружия на €35 млрд
close
Global Look Press

Евросоюз и канадские власти в 2025 году поставят Украине оружия на общую сумму в €35 млрд, заявил в ходе пресс-конференции генсек НАТО Марк Рютте. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас мы можем говорить о том, что европейские и канадские союзники уже обязались выделить €35 млрд на помощь Украине до конца года», — рассказал представитель Североатлантического альянса.

Он отметил, что сначала речь шла о €20 млрд, но впоследствии страны пришли к другому консенсусу.

16 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перезагрузка отношений РФ со странами Европы станет возможной, когда в этих государствах появятся лидеры, способные свернуть враждебную к Москве линию.

По ее словам, в основе взаимодействия России и Европы должны лежать принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, равноправного сотрудничества на основе интересов друг друга.

Ранее Орбан объяснил, почему надо препятствовать приему Украины в ЕС.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами