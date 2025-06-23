ЕС и Канада поставят Украине оружия на €35 млрд

Рютте: Евросоюз и Канада в 2025 году поставят Украине оружия на €35 млрд

Евросоюз и канадские власти в 2025 году поставят Украине оружия на общую сумму в €35 млрд, заявил в ходе пресс-конференции генсек НАТО Марк Рютте. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас мы можем говорить о том, что европейские и канадские союзники уже обязались выделить €35 млрд на помощь Украине до конца года», — рассказал представитель Североатлантического альянса.

Он отметил, что сначала речь шла о €20 млрд, но впоследствии страны пришли к другому консенсусу.

16 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перезагрузка отношений РФ со странами Европы станет возможной, когда в этих государствах появятся лидеры, способные свернуть враждебную к Москве линию.

По ее словам, в основе взаимодействия России и Европы должны лежать принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, равноправного сотрудничества на основе интересов друг друга.

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