Страны НАТО могут увеличить инвестиции в оборону

Рютте: в 2029 году НАТО пересмотрит план по инвестициям в оборону

В 2029 году НАТО пересмотрит цели по инвестициям в оборону на уровне 5% ВВП и, возможно, повысит их. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Эти цели в размере 5% ВВП будут контролироваться ежегодными отчетами, а в 2029 году мы подведем итоги с учетом геополитической ситуации и, возможно, даже потребуется увеличение», — сказал он.

В июне премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что Мадрид договорился с Североатлантическим альянсом об освобождении от обязательства по увеличению военных расходов до 5% ВВП.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут не увеличивать военные расходы, но остальные страны — члены НАТО должны это сделать. По словам главы Белого дома, государства НАТО должны повысить военные расходы до 5% от ВВП. Он раскритиковал Канаду и Испанию, отказавшиеся направлять 5% ВВП на военные нужды.

Ранее на ПМЭФ объяснили заинтересованность Вашингтона в увеличении военных расходов НАТО.