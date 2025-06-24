Лавров заявил, что по-прежнему Россия готова участвовать в решении конфликта Ирана и Израиля

Лавров: РФ не будет навязываться посредником в конфликте Ирана и Израиля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил, что Россия по-прежнему готова участвовать в разрешении конфликта Ирана и Израиля, но не будет навязываться посредником в конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы по-прежнему готовы, если напрямую вовлеченные стороны в этом заинтересованы и попросят нас о том, чтобы мы поучаствовали. Но особо подчеркну, что мы не навязываемся в посредники, никоим образом», — отметил Лавров.

До этого телеканал CNN сообщал, что Иран не получал каких-либо предложений по прекращению огня.

Президент США Дональд Трамп официально объявил о заключении перемирия между Израилем и Ираном. По его словам, перемирие вступит в силу спустя 6–12 часов, то есть после завершения своих военных миссий ВС Ирана и Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3». В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Были разрушены многоквартирные дома.

Ранее постпред Израиля раскрыл число оставшихся целей в Иране.