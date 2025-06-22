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Постпред Израиля раскрыл число оставшихся целей в Иране

Постпред Израиля при ООН Данон: в Иране осталось еще много целей
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Majid Asgaripour/Reuters

У Израиля осталось еще «много целей» на территории Ирана. Об этом заявил постоянный представитель страны при Организации Объединенных Наций (ООН) Дэнни Данон, передает РИА Новости.

«У нас еще остается много целей. Вопрос к Ирану, они должны быть очень аккуратны в своих шагах», — сказал дипломат.

Данон добавил, что целью Израиля являются только военные объекты. При этом постпред обвинил Иран в атаках на гражданские постройки. По его словам, дальнейшие атаки будут встречены «превосходящей, справедливой силой».

Постпред отметил, что Израиль не преследует цели смены власти в Иране. Данон подчеркнул, что данный вопрос должен решать народ.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее профессор раскрыл худший сценарий эскалации конфликта между Ираном и Израилем.

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