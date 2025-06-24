В Иране заявили, что не получали предложений по прекращению огня

Иран не получал каких-либо предложений по прекращению огня. Об этом пишет CNN.

«В этот самый момент противник ведет агрессию против Ирана, а Иран находится на грани усиления ответных ударов, не желая слушать ложь своих врагов», — заявил представитель Тегерана.

Он подчеркнул, что в Иране намерены сражаться до достижения долгосрочного мира.

До этого президент США Дональд Трамп официально объявил о заключении перемирия между Израилем и Ираном. По его словам, перемирие вступит в силу спустя 6–12 часов, то есть после завершения своих военных миссий ВС Ирана и Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3». В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Были разрушены многоквартирные дома.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее постпред Израиля раскрыл число оставшихся целей в Иране.