Зеленский намекнул, что поддерживает удары США по Ирану

Зеленский после удара США по Ирану: Тегеран помогал РФ, это должно прекратиться

Иран якобы оказывает поддержку России на Украине, это должно прекратиться. Об этом после ударов Соединенных Штатов по Ирану заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает украинское издание «Страна».

«Мы все прекрасно помним, откуда у России такое оружие. Иранские решения в поддержку России принесли нашей стране и многим другим странам масштабные разрушения, огромные человеческие потери. И это действительно должно прекратиться», — отметил он.

Зеленский также выступил против распространения ядерного оружия, которого, по его словам, «в современном мире быть не должно».

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее вице-президент Вэнс выступил против участия США в конфликте с Ираном.