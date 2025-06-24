Нарышкин ответил на вопрос об утечке радиации в Иране

Нарышкин: данным об отсутствии утечки радиации в Иране можно доверять

Информации о том, что в Иране нет утечки радиации, можно доверять. Об этом ТАСС заявил руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Мне представляется, что этой информации можно доверять», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

22 июня Национальный центр ядерной безопасности (НЦЯБ) Ирана объявил, что после ударов США по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо признаков радиоактивного загрязнения не зафиксировано.

До этого в Организации по атомной энергии Ирана подтвердили атаку военно-воздушных сил (ВВС) США на ядерные объекты республики. Там отметили, что это нападение стало возможным из-за безразличия со стороны Международного агентства по атомной энергии.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, в том числе по заводу по обогащению урана Фордо.

Позже американский президент Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ключевых объектов Ирана по обогащению урана. Однако в Тегеране опровергли слова главы Белого дома, отметив, что атака США была «безрезультатной».

Ранее в канцелярии Нетаньяху заявили о достижении целей военной операции против Ирана.