На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране заявили об отсутствии утечек радиации после ударов США по ядерным объектам

НЦЯБ Ирана: на ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо нет утечек радиации
close
Shutterstock

Национальный центр ядерной безопасности (НЦЯБ) Ирана официально обвинил США в нанесении ударов по объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве заявили, что американские власти нарушили нормы международного права, в том числе Договор о нераспространении ядерного оружия.

По данным центра, на ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо после ударов со стороны США не зафиксировано признаков радиоактивного загрязнения.

До этого советник председателя парламента Ирана по стратегическим вопросам Мехди Мохаммади заявил, что Иран эвакуировал ядерный объект в Фордо до начала атаки США, поэтому он не получил непоправимого ущерба. По его словам, «знания невозможно разбомбить». Заместитель политического директора иранского гостелевидения Хасан Абедини сказал, что «американцы просчитались», поскольку Иран ранее эвакуировал все материалы с трех ядерных объектов, которые подверглись ударам США.

В ночь на 22 июня американский президент Трамп заявил, что Военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».

Ранее в Иране заявили о готовности нанести ответный удар по США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами